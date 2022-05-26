Военный историк оценил вероятность нахождения украинских военных на «Азовстали»

Военный историк Никита Буранов в четверг, 26 мая, в беседе с «Известиями» оценил вероятность нахождения на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе спрятавшихся военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, на территории завода действительно могут быть украинские военные, так как «Азовсталь» — крупный комплекс, в котором много подземных помещений и «есть где спрятаться». Однако, по его словам, военнослужащие ВСУ с «Азовстали» не представляют серьезной опасности для российской армии: противник уже деморализован и разбит, а никаких серьезных по численности вооружений подразделений там не осталось.

«Да, действительно, могут выстрелить из-за угла или совершить какую-то подлость, но не больше. В общем, это не чревато какими-то существенными потерями», — добавил Буранов.

Эксперт добавил, что потребуется время, чтобы полностью осмотреть «Азовсталь», где можно «наткнуться на неожиданности», поскольку националисты из «Азова» боятся наступления ответственности за свои преступления и стремятся спрятаться.

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что на «Азовстали» обнаружили спрятавшихся при сдаче в плен военных ВСУ.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа, указал он.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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