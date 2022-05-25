Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Американский обозреватель предупредил ЕС о возможном плане украинских олигархов

Foreign Policy: украинские олигархи могут украсть часть средств ЕС, выделенных на восстановление страны
0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские олигархи могут нажиться на восстановлении страны с помощью выделенных Киеву средств Евросоюзом (ЕС). Такие опасения выразил 23 мая обозреватель американского журнала Foreign Policy Фрэнсис Шин.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Европейский союз и его союзники уже взяли на себя обязательство помочь восстановить Украину, ‹...› но их усилия должны учитывать печально известных олигархов страны. ЕС и его союзники должны работать с украинскими представителями, чтобы осуществлять надзор за тем, как используется помощь на восстановление, иначе она рискует быть перекаченной в уже опухшие карманы богатых», — отмечается в статье.

Фрэнсис Шин отметил, что «широкое присутствие олигархов в экономике и на политической арене Украины» усложнит процесс восстановления страны с помощью финансирования ЕС.

«ЕС должен серьезно переосмыслить, как он может лучше развивать украинский антикоррупционный потенциал, учитывая их предыдущие неудачи в этом. ‹...› В ЕС должны сформировать активный надзорный орган для того, чтобы контракты на оказание помощи выдавались прозрачным и конкурентным образом для предотвращения коррупции», — заключил обозреватель журнала.

20 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Киеву нового пакета макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Также она добавила, что Евросоюз намерен всячески способствовать восстановлению Украины как свободной демократической страны. Также в планах ЕС выделить кредит Украине на сумму €9 млрд до конца текущего года.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность использования доходов от замороженных активов российских бизнесменов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины.

До этого, 9 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания российской спецоперации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022