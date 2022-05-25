Американский обозреватель предупредил ЕС о возможном плане украинских олигархов

Украинские олигархи могут нажиться на восстановлении страны с помощью выделенных Киеву средств Евросоюзом (ЕС). Такие опасения выразил 23 мая обозреватель американского журнала Foreign Policy Фрэнсис Шин.

«Европейский союз и его союзники уже взяли на себя обязательство помочь восстановить Украину, ‹...› но их усилия должны учитывать печально известных олигархов страны. ЕС и его союзники должны работать с украинскими представителями, чтобы осуществлять надзор за тем, как используется помощь на восстановление, иначе она рискует быть перекаченной в уже опухшие карманы богатых», — отмечается в статье.

Фрэнсис Шин отметил, что «широкое присутствие олигархов в экономике и на политической арене Украины» усложнит процесс восстановления страны с помощью финансирования ЕС.

«ЕС должен серьезно переосмыслить, как он может лучше развивать украинский антикоррупционный потенциал, учитывая их предыдущие неудачи в этом. ‹...› В ЕС должны сформировать активный надзорный орган для того, чтобы контракты на оказание помощи выдавались прозрачным и конкурентным образом для предотвращения коррупции», — заключил обозреватель журнала.

20 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о предоставлении Киеву нового пакета макрофинансовой помощи в €1,2 млрд. Также она добавила, что Евросоюз намерен всячески способствовать восстановлению Украины как свободной демократической страны. Также в планах ЕС выделить кредит Украине на сумму €9 млрд до конца текущего года.

17 мая агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность использования доходов от замороженных активов российских бизнесменов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины.

До этого, 9 мая, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявлял, что Брюсселю следует рассмотреть вопрос изъятия замороженных российских валютных резервов, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины после окончания российской спецоперации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством эту идею и отметил, что для Запада такие действия становятся уже «чем-то вроде привычки». В то же время заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал инициативу Борреля полным беззаконием.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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