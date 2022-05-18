СМИ узнали об изучении ЕС возможностей отправки активов РФ Украине

Евросоюз (ЕС) рассмотрит возможность использования доходов от замороженных активов российских бизнесменов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины. Об этом 17 мая сообщило агентство Bloomberg.

ЕС намерен также инициировать выпуск долговых обязательств для этих же целей. Отмечается, что в среду, 18 мая, Еврокомиссия (ЕК) выступит с предложением о направлении грантов, поступающих от государств — участников сообщества и третьих стран, на поддержку Киева. ЕК в координации с союзниками предложит пакет помощи для покрытия в течение трех следующих месяцев финансового дефицита Украины размером $15 млрд.

ЕК также предложит Киеву от €7 млрд до €9 млрд в виде займов для финансирования срочных правительственных расходов.

В понедельник украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил своим коллегам в ЕС, что на восстановление его страны может потребоваться до €1 трлн.

Для долгосрочной реконструкции Украины ЕК предложит создать объект под названием RebuildUkraine, куда будут направляться все ресурсы.

В рамках этой инициативы ЕС рассмотрит возможность использования конфискованных активов у российских лиц, попавших под санкции. В начале недели министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о готовности Берлина рассмотреть вопрос об изъятии резервов российского Центрального банка, арестованных за границей, и об использовании этих денег для восстановления Украины.

17 мая первый замдиректора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила, что организация не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

В тот же день юрист, специалист по международному праву Дмитрий Романенко в беседе с «Известиями» отметил, что России приходится иметь дело с пиратами и разбойниками. В текущей ситуации действия Украины и ее западных партнеров не стоит обсуждать с точки зрения юридических механизмов, потому что «это откровенный беспредел».

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.