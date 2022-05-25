Сомнолог предупредил россиян об опасном последствии недосыпания

Постоянное недосыпание ведет к падению уровня иммунитета. Как следствие, это может стать фактором риска развития онкологических заболеваний. Об этом врач-сомнолог, руководитель Центра медицины сна Александр Калинкин предупредил в среду, 25 мая.

Специалист добавил, что недосыпание также увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Главное правило гигиены сна — это просыпаться всегда в одно и то же время, а когда человек просыпается на работу в семь утра, а в выходные высыпается до 11, возникает такой всем известный джетлаг, когда мы как будто бы пересекли несколько часовых поясов. И так каждую неделю. Когда это происходит регулярно, сбиваются циклы сна, возникает хронический недосып», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

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По словам медика, особенно страдают люди с ненормированным графиком работы, которые вынуждены работать по ночам или через сутки. Калинкин посоветовал им хотя бы попытаться соблюдать какой-то режим, но признается, что других рекомендаций по минимизации вреда для здоровья от такого режима нет, пишет «Москва 24».

«Разве что если человек постоянно работает в ночь, а днем отдыхает, стоит перейти на этот режим полностью, отказаться от социума. Ну это если мы говорим о здоровье. Вообще сменный режим работы со здоровьем не очень сочетается», — сказал он.

Сомнолог отметил, что недосыпание ведет к скорости реакции, снижению концентрации, ухудшению мыслительных процессов и дневной сонливости, которая может быть особенно опасна, если человек водит автомобиль.

«Если говорить более глобально, то хроническое недосыпание для организма — это снижение иммунитета и увеличение рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии. А через снижение иммунитета это еще и риск развития онкологических заболеваний», — заключил Калинкин.

18 апреля сообщалось, что занятие прогрессивной мышечной релаксацией поможет человеку улучшить сон и увеличить его пользу. К такому выводу пришли американские ученые Калифорнийского и Пристонского университетов.

Ранее, 12 апреля, врач Грег Поттер рассказал, как может отразиться на здоровье недостаток сна. По его словам, недосыпание ослабляет иммунную систему, что увеличивает риск респираторных инфекций, таких как простуда. Эксперт также отметил, что недостаточное количество сна может привести к ожирению.