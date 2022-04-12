Врач рассказал об опасности недосыпания для здоровья

Недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению. Врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, как может отразиться на здоровье недостаток сна.

По его словам, недосыпание ослабляет иммунную систему, что увеличивает риск респираторных инфекций, таких как простуда. Эксперт также отметил, что недостаточное количество сна может привести к ожирению. Согласно исследованиям ученых, люди, которые мало спят, имеют на 38% более высокий риск ожирения. Также у недосыпающих людей риск развития диабета повышен на 37%, а риск высокого кровяного давления — на 17%. Кроме того, исследование показало, что недостаточное количество сна повышает риск развития ишемической болезни сердца на 26%.

«Поэтому короткий сон ассоциируется с более короткой жизнью», — цитирует врача газета Express.

Поттер подчеркнул, что взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

3 апреля российский сомнолог Роман Бузунов предупредил, что постоянное пробуждение ночью или вовсе отсутствие сна являются симптомами опасного психического заболевания. Невозможность заснуть в определенное время и пробуждение посреди ночи могут послужить поводами для беспокойства. Такие симптомы проявляются из-за многих факторов, общему фону которых свойственно влиять на качество сна. Например, это могут быть стресс или тревога.

18 марта врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что необходимо делать для правильного пробуждения по утрам. Он посоветовал просыпаться не по будильнику, а естественным образом. Также он отметил, что на подготовку организма к пробуждению влияет солнечный свет.