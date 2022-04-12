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Врач рассказал об опасности недосыпания для здоровья

Британский врач Поттер перечислил последствия недосыпания для здоровья
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Недосыпание ухудшает работу мозга, что приводит к ослаблению свойств внимания, памяти и плохому настроению. Врач, ведущий эксперт Великобритании по вопросам здорового сна и питания Грег Поттер рассказал, как может отразиться на здоровье недостаток сна.

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По его словам, недосыпание ослабляет иммунную систему, что увеличивает риск респираторных инфекций, таких как простуда. Эксперт также отметил, что недостаточное количество сна может привести к ожирению. Согласно исследованиям ученых, люди, которые мало спят, имеют на 38% более высокий риск ожирения. Также у недосыпающих людей риск развития диабета повышен на 37%, а риск высокого кровяного давления — на 17%. Кроме того, исследование показало, что недостаточное количество сна повышает риск развития ишемической болезни сердца на 26%.

«Поэтому короткий сон ассоциируется с более короткой жизнью», — цитирует врача газета Express.

Поттер подчеркнул, что взрослому человеку нужно спать от семи до девяти часов в сутки.

3 апреля российский сомнолог Роман Бузунов предупредил, что постоянное пробуждение ночью или вовсе отсутствие сна являются симптомами опасного психического заболевания. Невозможность заснуть в определенное время и пробуждение посреди ночи могут послужить поводами для беспокойства. Такие симптомы проявляются из-за многих факторов, общему фону которых свойственно влиять на качество сна. Например, это могут быть стресс или тревога.

18 марта врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что необходимо делать для правильного пробуждения по утрам. Он посоветовал просыпаться не по будильнику, а естественным образом. Также он отметил, что на подготовку организма к пробуждению влияет солнечный свет.

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