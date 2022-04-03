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Сомнолог предупредил об опасности частых пробуждений ночью

Сомнолог Бузунов: частые пробуждения ночью являются симптомами развивающейся депрессии
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Постоянное пробуждение ночью или вовсе отсутствие сна являются симптомами развивающейся депрессии. Об этом в субботу, 2 апреля, написал сомнолог Роман Бузунов в своем Telegram-канале.

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Невозможность заснуть в определенное время и пробуждение посреди ночи могут послужить поводами для беспокойства. Такие симптомы проявляются из-за многих факторов, общему фону которых свойственно влиять на качество сна. Например, это могут быть стресс или тревога.

«У депрессии есть очень специфичный симптом — раннее пробуждение, когда у человека просыпается мозг спустя три-четыре часа после того, как он заснул. Человек начинает лежать и думать, этот процесс сложно остановить. Это первый признак депрессивного состояния», — рассказал врач Бузунов, отметив, что при невозможности заснуть следует незамедлительно обратиться к специалисту, так как самостоятельно разобраться с проблемой будет сложно.

На консультации врач постарается понять причины частых пробуждений, проведет когнитивно-поведенческую терапию, а в некоторых случаях назначит антидепрессанты, добавил сомнолог.

1 апреля врач-сомнолог и невролог Елена Царева предупредила о неудачных позах во время сна, которые могут навредить здоровью.

«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», — сообщила специалист.

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