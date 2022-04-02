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Сомнолог предупредила об опасности некоторых поз для сна

Сомнолог Царева предупредила об опасности некоторых поз для сна
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Неудачная поза может навредить здоровью. Об этом в пятницу, 1 апреля, заявил врач-сомнолог и невролог Елена Царева.

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«Нежелательно засыпать на спине людям, у которых имеется храп и прерывается дыхание, потому что эти симптомы в таком положении чаще проявляются», — приводит «Вечерняя Москва» слова специалиста.

Царева добавила, что спать как на правом, так и на левом боку можно, если у человека нет заболеваний сердца.

Также врач отметила, что засыпать на животе вредно. Эта поза опасна для позвоночника и мышц, так как идет перерастяжение и возникают болевые ощущения, заявила Царева.

Ранее, 18 марта, врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что необходимо делать для правильного пробуждения по утрам.

Он посоветовал просыпаться не по будильнику, а естественным образом. Кроме того, Калинкин напомнил, что средняя продолжительность нормы сна составляет от семи до девяти часов.

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