«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в стране

«Молдовагаз» инициировала процедуру увеличения тарифов на газ в Молдавии. Об этом председатель правления компании Вадим Чебан заявил в среду, 25 мая, в Telegram.

Компания запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии разрешение на увеличение внутренних тарифов, передает RT.

«В связи с ростом закупочной цены природного газа и увеличением суммы тарифных отклонений АО «Молдовагаз» в соответствии с действующим законодательством обратилось в НАРЭ с запросом о пересмотре тарифов», — написал Чебан.

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С 1 июня 2022 года тариф для бытовых потребителей может вырасти с 14 лей до 22,2 лея ($1,1) за 1 тыс. куб. м без НДС, передает НСН.

Чебан рассказал, что по действующему тарифу для потребителей заложена закупочная цена $620 за 1 тыс. куб. м. Ожидается, что в мае стоимость топлива достигнет уровня $920 за 1 тыс. куб. м.

Накануне глава правящей Партии действия и солидарности Молдавии Игорь Гросу рассказал, что правительство страны купило у газораспределительной компании «Молдовагаз» резервный объем голубого топлива, таким образом предоставив компании возможность расплатиться с российским «Газпромом» в мае, сообщается на сайте kp.ru.

13 мая председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что Молдавия платит «Газпрому» в евро за поставки газа. По его словам, Молдавия не получала оповещения от «Газпрома» о переходе на рубли, поскольку не является «недружественной страной» по отношению к РФ.

27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.

До этого, 20 апреля, Вадим Чебан сообщал, что в апреле расплатиться с «Газпромом» за потребление газа молдавской компании помогло правительство страны. «Молдовагаз» перечислила ПАО «Газпром» $69,5 млн за поставки природного газа в марте-апреле этого года, уточнил он.

23 марта Чебан заявил, что «Молдовагаз» с 1 мая сможет оплачивать поставки российского газа рублями или евро. Он уточнил, что договор, где указаны денежные единицы оплаты российского газа, был подписан «Молдовагазом» и «Газпромом» в октябре 2021 года.