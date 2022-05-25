В Белгородской области продлили «желтый» уровень опасности терроризма

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 9 июня. Об этом 25 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Желтый» уровень террористической опасности продлен ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 9 июня», — написал он в своем Telegram-канале.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области ввели 11 апреля. С тех пор его продлевали каждые две недели.

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19 мая сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Белгородской и Курской областей со стороны Украины, произведенных в этот день, а также накануне и 17 мая.

18 мая в белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), из них повторно — 14. Губернатор региона отметил, что в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах, однако было принято решение приостановить ремонт до стабилизации ситуации в селе. Кроме того, при обстреле села пострадал один человек.

Накануне село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Была повреждена линия электропередачи.

При этом 13 мая в пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что в регионе полностью восстановлены 124 объекта, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Регионы, граничащие с Украиной, и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, 26 и 19 апреля было обстрелено села Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля.

«Желтый» уровень террористической опасности действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.