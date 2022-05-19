В белгородском селе Солохи 19 домов получили повреждения из-за обстрелов

В белгородском селе Солохи в среду, 18 мая, 19 домов получили повреждения в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), из них повторно — 14. Об этом в четверг, 19 мая, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«За последние несколько дней наше приграничное село Солохи несколько раз подвергалось обстрелам с территории Украины. Вот и вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно» — написал Гладков в Telegram-канале.

Он также сообщил, что в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах, однако было принято решение приостановить ремонт до стабилизации ситуации в селе.

Об обстреле населенного пункта стало известно 18 мая. Как уточнял тогда Гладков, пострадал один человек.

17 мая село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Была повреждена линия электропередачи.