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СКР возбудил дела по фактам обстрелов Курской и Белгородской областей

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела по фактам обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей со стороны Украины. Об этом в четверг, 19 мая, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«Следователями СК России возбуждены новые уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом), по фактам обстрелов территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием было установлено, что 17,18 и 19 мая украинская сторона обстреляла населенные пункты Белгородской и Курской областей.

19 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что один человек среди гражданского населения погиб в результате обстрелов приграничного поселка Теткино.

17 мая в результате обстрела Алексеевки Курской области были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал.

В тот же день село Безымено в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Была повреждена линия электропередачи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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