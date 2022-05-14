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Под Белгородом восстановили более 100 пострадавших от ВСУ домов

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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В Белгородской области полностью восстановлены 124 объекта, поврежденных в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе правительства региона.

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«В Белгородской области полностью восстановлены 124 пострадавших в результате обстрелов домовладения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в регионе на сегодня насчитывается 280 поврежденных домов.

Как рассказали в пресс-службе, в Белгородском районе насчитывается наибольшее число объектов с различной степенью повреждений. В областном центре, при этом, восстановлены все 16 ранее поврежденных здания.

В селе Головчино восстановительные работы проведены в 85 домах из 95 частично разрушенных при обстрелах ВСУ.

Также почти завершено восстановление объектов в поселке Майском. Между тем, в приграничных селах Журавлевка и Нехотеевка восстановительные работы приостановили из соображений безопасности после объявления режима ЧС на фоне обстрелов.

В селе Солохи восстановление объектов находится на начальном этапе. Уточняется, что после обстрелов по населенному пункту со стороны Украины повреждения здесь получили 54 домовладения.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на фоне обстрелов ВСУ территории Белгородской области необходимо усилить безопасность всех районов, прилегающих к Украине. Таким образом он прокомментировал обстрел Солохи. Он уточнил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, «могут говорить наши военные».

11 мая село Солохи под Белгородом оказалось обстреляно со стороны служащих ВСУ, украинские военные применили систему залпового огня «Ураган». По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, количество пострадавших в результате обстрела села составило шесть человек, погиб еще один житель.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Регионы, граничащие с Украиной, и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, 26 и 19 апреля было обстрелено села Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Поселок Климово Брянской области также попал под обстрел 14 апреля.

«Желтый» уровень террористической опасности действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

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