Эксперт рассказал о ликвидации нового «котла» на Донбассе

В зоне самых горячих сейчас боев стремительно «схлопнулся» первый из нескольких малых котлов, и это большой успех, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Светлодарская дуга» была хорошо укреплена, вокруг Светлодарска выстроена сильная линия обороны. При штурме в лоб прогрызать ее пришлось бы долго, да и город пострадал бы. Но из-за сложившейся угрозы полномасштабного окружения украинские войска сами сбежали оттуда, бросив надежные позиции», — пояснил Шурыгин.

По его словам, населенный пункт почти не пострадал в отличие от тех, за которые шли ожесточенные уличные бои.

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Эксперт добавил, что тот же сценарий, но в большем масштабе планируется повторить с Северодонецком и Лисичанском.

«Это гораздо большие по размеру города и оборонять их могут долго, как показал пример Рубежного. Поэтому сейчас союзные войска наступают, чтобы перерубить трассу Лисичанск-Бахмут. Она уже находится под артиллерийским огнем и снабжение украинской группировки крайне затруднено», — заметил военный специалист.

У командования ВСУ остались считанные дни, считает собеседник «Известий», чтобы решить: оставить войска в этих городах и обречь их на окружение и плен по мариупольскому сценарию, или вывести их из намечающегося котла и дать этим населенным пунктам надежду на нормальную жизнь

«Российские Вооруженные Силы в отличие от украинских не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители. Выявленные огневые позиции и военные объекты противника поражаются высокоточным оружием. Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», — заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения, сказал он.

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Пошли по дуге: как ломали оборону Светлодарска