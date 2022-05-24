BTV: власти Болгарии задумались о поспешности отказа платить за российский газ в рублях

Правительство Болгарии признало решение отказаться платить за газ из России в рублях поспешным и намерено вынести на обсуждение с Еврокомиссией (ЕК) вопрос соответствия данного требования Москвы санкциям Запада. Об этом 22 мая заявил министр энергетики страны Александр Николов в эфире телеканала BTV.

«Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Еврокомиссия дала понять, что платежи в рублях — это нарушение санкций. Вопрос — следует ли различать корпорации и государственные компании», — сказал он.

Сейчас, по мнению Николова, нет острой необходимости отказываться от расчетов в российской валюте.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Евросоюз не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время. По ее словам, необходимо найти компромисс между интересами европейской экономики и намерением оказывать влияние на политику Москвы. При этом текущая ситуация стимулирует Европу искать возобновляемые источники энергии, отметила председатель ЕК.

Накануне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к ЕК с просьбой разъяснить последние рекомендации комиссии по оплате газа из России в рублях.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.