Эксперт назвал способ спастись при ЧП во время купания в водоеме

Основной причиной гибели людей во время отдыха у реки или моря является купание в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 24 мая предупредил инструктор по сплавам на байдарке Артур Багинян, рассказавший о правилах безопасного поведения во время купания и при чрезвычайных ситуациях.

«Первое, что необходимо напомнить всем любителям отдохнуть у воды, — никогда не плавайте в состоянии алкогольного опьянения, чаще всего это становится основной причиной гибели людей. Купаться надо только в специально оборудованных местах и на пляжах, чаще всего рядом есть указатели. Только в этих местах человек может избежать травм и получить помощь спасателей», — предупредил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, гражданам, которые не умеют плавать, можно находиться в воде на глубине не выше пояса. При этом не допускается использование надувных матрасов и кругов — так человека может унести далеко от берега.

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Кроме того, не рекомендуется заплывать за буйки, так как человек может получить переохлаждение или судороги, что может привести к гибели. В целом следует плавать в воде температурой не ниже +18 градусов, не более 5 раз по 10–15 минут. Также Багинян подчеркнул, что купание детей должно проходить строго под надзором взрослых.

«Если в воде свело конечность, то важно успокоиться и удерживать себя на воде, плывя на спине, в это время энергично растирать мышцы. Если попали в сильное течение, то плывите по нему, смещаясь к берегу. Самое главное — владеть собой и не паниковать», — резюмировал специалист.

19 мая Багинян предупредил, что во время сплава на байдарке следует надеть спасательный жилет и защитный шлем. При этом в случае выпадения из байдарки следует сохранять спокойствие и не делать лишних движений, а также не плыть вперед лодки, так как она может зажать человека, прибив его к к камню или скале.