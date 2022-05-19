Инструктор назвал способ спастись при ЧП во время сплава по реке

Инструктор по сплавам на байдарке Артур Багинян рассказал о правилах безопасного поведения во время сплава по реке, а также о том, что делать в случае выпадения из лодки.

«Перед тем как сесть в лодку, байдарку или каяк, необходимо надеть спасательный жилет, проверить все застежки, убедиться, что они не порваны. Далее защитный шлем. Он должен быть сделан специально для водного экстрима, так как его задача — не дать потерять сознание в случае удара», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».

Кроме того, он предупредил о недопустимости далеко заплывать, особенно если вы еще новичок в этом деле. Так, следует держаться как можно ближе к берегу.

Багинян также описал порядок действий при выпадении из байдарки.

«Если вы выпали из байдарки, важно сохранять спокойствие, лишние движения отбирают силы. Если вы упали в реку с быстрым течением, то не плывите вперед лодки, так как она может зажать вас, в случае если прибьет к камню или скале. Но, если течение прибило человека к преграде, то отталкиваться от нее не надо, так как это также будет забирать у силы», — посоветовал специалист.

Ранее, 11 мая, сообщалось, что 37-летний житель Санкт-Петербурга пропал в Республике Алтай во время сплава по реке Аргут. Мужчина входил в состав незарегистрированной туристической группы из восьми человек. 7 мая путешественники отправились на сплав на двух надувных лодках, однако на пороге «Прорыв Сапожникова» плавсредство опрокинулось и один из туристов выпал в воду. Попутчики пытались помочь ему, но не смогли: его сразу же унесло бурным течением.