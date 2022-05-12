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Турист из Петербурга пропал на Алтае

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37-летний житель Санкт-Петербурга пропал в Республике Алтай во время сплава по реке Аргут. Об этом 11 мая сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Мужчина входил в состав незарегистрированной туристической группы из восьми человек. 7 мая путешественники отправилась на сплав на двух надувных лодках, однако на пороге «Прорыв Сапожникова» плавсредство опрокинулось и один из туристов выпал в воду. Попутчики пытались помочь ему, но не смогли: его сразу же унесло бурным течением, отмечает altapress.ru.

Между тем сообщить об исчезновении петербуржца группа смогла лишь спустя два дня, поскольку всё это время находилась в труднодоступной местности без связи, пишет телеканал «78».

Спасатели продолжают поиск пропавшего. Кроме того, проводится проверка по факту соблюдения мер безопасности при организации и прохождении сплава.

В начале мая сообщалось об исчезновении в Карелии троих жителей Санкт-Петербурга, отправившихся на байдарке в акваторию Ладожского озера. 12 мая их поиски были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий в регионе.

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