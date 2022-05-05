Спасатели ведут поиск троих пропавших на Ладожском озере туристов из Петербурга

В Карелии спасатели ищут троих жителей Санкт-Петербурга, отправившихся на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернувшихся. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в четверг, 5 мая.

Как отметили в ведомстве, три человека выехали из поселка Вятиккя Лахденпохского района Карелии 30 апреля. Последний раз туристы выходили на связь 3 мая в 13:46, уточняет REGNUM.

В настоящее время в регионе проводятся поисково-спасательные работы. К поискам пропавших привлекли водолазов. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, на месте работают спасатели, сотрудники Лахденпохской ГИМС, водолазная группа. Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Также ведется обследование береговой линии и акватории с беспилотника.

Пока обнаружить удалось только байдарку, уточнил Парфенчиков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным телеканала «360», туристы вышли на байдарке в Ладожское озеро, несмотря на штормовую погоду. Пропавшая группа не была зарегистрирована в МЧС.

В пресс-службе МЧС по Карелии напомнили, что весна — не самое подходящее время для сплава на байдарках.

Как сообщает сайт aif.ru, в апреле в Свердловской области пропала группа туристов из восьми человек, которые сплавлялись по уральским рекам. Они не вышли на место сбора в назначенное время. МЧС развернуло спасательную операцию, в результате которой группа была найдена, все живы.