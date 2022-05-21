Пушков назвал причиной глобального кризиса позицию Запада по гарантиям безопасности

Предоставление гарантий безопасности России могло бы предотвратить продовольственный и энергетический кризис. Вместо этого Запад начал политику удушения страны санкциями. Такое заявление сделал 20 мая представитель Пермского края в Совете Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Вместо этого (гарантий безопасности. — Ред.), увлеченные игрой в подчинение мира, на Западе по большому счету «проглядели», что глобализация — это взаимозависимость, а не только зависимость остального мира от Запада», — говорится в сообщении.

Таким образом Пушков прокомментировал майскую обложку журнала The Economist, на которой изображены пшеничные колосья с зерновками в виде человеческих черепов. Над колосьями надпись: «The coming food catastrophe (с англ. «Грядущая продовольственная катастрофа»).

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19 мая Пушков подверг критике Соединенные Штаты Америки за инициативу выделить $215 млн для противостояния глобальному продовольственному кризису. Он заметил, что именно политика политика Вашингтона стала первопричиной экономических проблем.

18 мая посол России в США Анатолий Антонов также обращал внимание на дестабилизирующий экономический эффект от неграмотных макроэкономических действий коллективного Запада, которые выразились в односторонних и нелегитимных санкциях против России. Подобная риторика только обострила ситуацию в глобальной экономике, которая и без того была подорвана последствиями пандемии COVID-19. 19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко выступил за инициативу снятия антироссийских санкций, что поспособствует свободной торговле и решению продовольственных проблем.

18 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттерриш заявил о невозможности разрешения продовольственного кризиса без реинтеграции российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. По данным ООН, на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы и 73% подсолнечного масла.

Проблемы в сфере продовольствия были вызваны рядом факторов, в том числе односторонними ограничительными мерами, возникшими как следствие санкций трудностями с логистическими цепочками и ростом цен на продукцию: так, по данным на 17 мая, стоимость пшеницы достигла отметки в €435 — это абсолютный рекорд для европейских рынков. Страны G7 в итоговом заявлении обвинили в дестабилизации Москву, при этом российская сторона неоднократно заявляла о курсе на добросовестное выполнение обязательств и стабильный экспорт сельскохозяйственных товаров за счет высокого потенциала РФ в агросфере.