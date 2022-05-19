Пушков уличил США в борьбе с порожденным самими Штатами продовольственным кризисом

Соединенные Штаты Америки предпринимают попытки противостоять глобальному продовольственному кризису, но при этом не устраняют его подлинных причин, а именно собственной политический стратегии. Об этом в четверг, 19 мая, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«США, породившие своей политической стратегией продовольственный кризис в мире, теперь начинают с ним якобы бороться, не устраняя его подлинные причины, не говоря уже о том, что $215 млн для этого кризиса — капля в озере», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале политика.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который анонсировал финансовую помощь Вашингтона в $215 млн, направленную на преодоление продовольственного кризиса.

Накануне, 18 мая, российской посол в США Анатолий Антонов также акцентировал внимание на дестабилизирующем экономическом эффекте в результате неграмотных макроэкономических действий коллективного Запада, которые выразились в виде волны односторонних и нелегитимных антироссийских санкций. Подобная риторика только обострила ситуацию в глобальной экономике, которая и без того была подорвана последствиями пандемии COVID-19.

Тем же днем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттерриш заявил о невозможности разрешения продовольственного кризиса без реинтеграции российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. По данным ООН, на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы и 73% подсолнечного масла.

Проблемы в сфере продовольствия были вызваны рядом факторов, в том числе односторонними ограничительными мерами, возникшими как следствие санкций трудностями с логистическими цепочками и ростом цен на продукцию. Страны G7 в итоговом заявлении обвинили в дестабилизации Москву, при этом российская сторона неоднократно заявляла о курсе на добросовестное выполнение обязательств по экспорту сельскохозяйственных товаров.