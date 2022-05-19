Прямой эфир
Политика
В Госдуме предложили отказаться от Парижского соглашения
Общество
Негосударственные хосписы объявили о сворачивании программ помощи пациентам
Мир
США начнут импортировать детскую смесь на зафрахтованных Пентагоном самолетах
Мир
Источник сообщил о задержании депутата из Владивостока на границе США и Мексики
Экономика
Банки начали снижать комиссии за прием безналичных платежей для МСП
Общество
В Москве начали закрывать кинотеатры в торговых центрах
Мир
Сенат конгресса США единогласно утвердил Бринк на должность посла на Украине
Общество
В России предложили создать единую детско-молодежную организацию
Экономика
Поставки высокотехнологичной продукции из Китая в РФ резко сократились
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 19 мая
Политика
Матвиенко призвала пересмотреть процесс импортозамещения
Сюжет:

Пушков уличил США в борьбе с порожденным самими Штатами продовольственным кризисом

0
Пустой супермаркет
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bruce Cotler
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки предпринимают попытки противостоять глобальному продовольственному кризису, но при этом не устраняют его подлинных причин, а именно собственной политический стратегии. Об этом в четверг, 19 мая, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Россия к продовольственному кризису не имеет никакого отношения»
Посол РФ в Алжире Игорь Беляев — о поставках зерна, перспективах туризма и том, сможет ли газ из арабской республики заменить российский

«США, породившие своей политической стратегией продовольственный кризис в мире, теперь начинают с ним якобы бороться, не устраняя его подлинные причины, не говоря уже о том, что $215 млн для этого кризиса — капля в озере», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале политика.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена, который анонсировал финансовую помощь Вашингтона в $215 млн, направленную на преодоление продовольственного кризиса.

Накануне, 18 мая, российской посол в США Анатолий Антонов также акцентировал внимание на дестабилизирующем экономическом эффекте в результате неграмотных макроэкономических действий коллективного Запада, которые выразились в виде волны односторонних и нелегитимных антироссийских санкций. Подобная риторика только обострила ситуацию в глобальной экономике, которая и без того была подорвана последствиями пандемии COVID-19.

Тем же днем генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гуттерриш заявил о невозможности разрешения продовольственного кризиса без реинтеграции российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. По данным ООН, на Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы и 73% подсолнечного масла.

Проблемы в сфере продовольствия были вызваны рядом факторов, в том числе односторонними ограничительными мерами, возникшими как следствие санкций трудностями с логистическими цепочками и ростом цен на продукцию. Страны G7 в итоговом заявлении обвинили в дестабилизации Москву, при этом российская сторона неоднократно заявляла о курсе на добросовестное выполнение обязательств по экспорту сельскохозяйственных товаров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022