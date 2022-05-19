Посол Антонов назвал корнем продовольственного кризиса экономические меры Запада

Корнем глобального продовольственного кризиса стали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, а не действия российской стороны. Об этом в среду, 18 мая, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Как отметил дипломат, текущее положение вещей еще больше подрывают последствия пандемии COVID-19.

«Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Обострились они в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков. Более того, продолжаются угрозы введения новых рестрикций, что провоцирует еще большую панику и нестабильность», — приводятся слова Антонова в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале посольства РФ.

Посол РФ отметил, что заявления о том, что санкции Запада якобы не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство, так как санкции в финансовой и транспортной сферах напрямую влияют на мировой продовольственный рынок.

«Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров», — подчеркнул Антонов.

В этот же день в ходе выступления на организованной США министерской конференции «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям» генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрешение проблемы продовольственного кризиса невозможно без российской продукции, белорусских удобрений и украинского зерна. Он призвал вернуть на мировые рынки российские продукты питания и удобрения.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что генсек ООН Гутерриш предлагает ввести исключения для введенных ограничений на экспорт удобрений из РФ. По словам Небензи, дискуссии по перспективам возобновления экспорта калийных удобрений из РФ в ходе визита в Москву Гутерриша прошли позитивно.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.