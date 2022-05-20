В Госдуме отреагировали на заявление ЕК по оплате за газ в рублях

Переводом оплаты за газ в рубли Россия избегает банального воровства денежных средств. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов, комментируя слова вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса.

«Господин Тиммерманс забыл добавить, что именно действия ЕС и США по введению незаконных санкций против российских банков и компаний, а также блокировка активов РФ в зарубежных банках и привели к данной ситуации. Именно эти незаконные действия в виде фактического воровства российских средств вынудили Россию перевести платежи на счета «Газпромбанка» и перевода их в рубли. Таким образом, Россия избегает банального воровства денежных средств за газ», — подчеркнул он.

Также депутат напомнил, что газ является российским природным достоянием, так что РФ как его владелец в эпоху «отмены» и рестрикций, запущенных Западом, имеет полное право на пересмотр контрактов. Помимо этого, страна в праве устанавливать и цену на природные ресурсы и валюту платежа, удобную именно России, заключил Гасанов.

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Накануне Тиммерманс заявил, что производить оплату за газ в рублях «ненормально», и европейские компании должны оплачивать его исключительно в евро и долларах.

Ранее, 14 мая, Еврокомиссия распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. В частности, в рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа. При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть не дожидаясь их перевода в рубли.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке. Оплата за газ происходит в валюте контракта, затем Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли «Газпрому».

Как пояснил в конце февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, вызванная тем, что у страны украли довольно значительную сумму резервов.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. C 27 апреля из-за неоплаты «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения и другие страны заявили о возможности платить за российский газ рублями. По данным агентства Bloomberg, рублевые и валютные счета в расчетном Газпромбанке открыли как минимум 20 европейских компаний.