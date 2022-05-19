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Жители ЛНР откликнулись на историю живущих в подвале девятилетних близняшек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Жители Луганска откликнулись на историю девятилетних близняшек из города Рубежное, которые живут вместе с родителями в бомбоубежище. Об этом стало известно 19 мая.

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Близняшки Вика и Валерия потеряли свой дом 12 марта, когда в здание попал снаряд. По счастливой случайности никто не пострадал, но жилье было разрушено. С тех пор близняшки живут в подвале, который стал для них бомбоубежищем, и боятся оттуда выходить.

На их историю откликнулись неравнодушные жители Луганской Народной Республики. Они собрали и послали для девочек игрушки, одежду, еду.

«Жители Луганска, кто пережил боевые действия 2014 года, очень отзывчивые, потому что не понаслышке знают, что это такое. Они не озлобились, а наоборот, стали с большим вниманием относиться к чужому горю», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РИА Новости» местный музыкант и волонтер Алексей Булгаков.

16 мая представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. При содействии Минобороны РФ в эти регионы доставлены предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, бытовая химия.

В тот же день из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. Казаки Терского казачьего войска передали продовольствие и предметы первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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