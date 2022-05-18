В Кремле прокомментировали назначение Слуцкого на пост главы фракции ЛДПР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал успехов новому лидеру фракции ЛДПР Леониду Слуцкому и выразил мнение, что он продолжит дело Владимира Жириновского.

«Это решение партии, мы поздравляем Слуцкого. Партия со своим электоратом, достаточно стабильным. Мы желаем ему успехов, работа трудная, момент очень ответственный», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос: «Удастся ли сохранить потенциал партии?» — Песков отметил, что убежден в том, что многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка будет желать, чтобы Слуцкий сохранил и приумножил достижения и наработки, которые были у партии, когда ею руководил Жириновский.

В этот же день Слуцкий прокомментировал свое избрание на пост. Он выразил благодарность членам фракции ЛДПР, профессиональным политикам, людям, к которым относится с глубочайшим уважением, за то, что они приняли сегодня единогласное решение об избрании его лидером фракции.

Ранее в этот день глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий избран новым руководителем ЛДПР в Госдуме.

16 апреля стало известно, что в пятницу, 27 мая состоится съезд ЛДПР, на котором будет избран ее новый председатель.

6 апреля Слуцкий, тогда временно исполняющий обязанности руководителя партии, заявлял, что в течение 40 дней после смерти своего лидера ЛДПР не будет обсуждать никаких вопросов внутрипартийной деятельности. Данная мера касалась кадровых и других вопросов деятельности внутри партии за исключением организации церемоний прощания и похорон Жириновского.

6 апреля 2022 на 76-м году жизни скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик скончался в результате тяжелой и продолжительной болезни. Спустя два дня стало известно, что Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.