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Слуцкий прокомментировал свое избрание на пост лидера фракции ЛДПР в Госдуме

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Леонид Слуцкий прокомментировал в среду, 18 мая, свое избрание на пост лидера фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Госдуме.

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«Я благодарен членам фракции ЛДПР, профессиональным политикам, людям, к которым я отношусь с глубочайшим уважением, за то, что они приняли сегодня единогласное решение об избрании меня лидером фракции. Это большая честь и еще большая ответственность, так что продолжаем работать», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам парламентария, действия фракции будут нацелены на решение тех задач, которые остались депутатам от Владимира Жириновского, в рамках тех принципов и подходов, которые были при нем. Он добавил, что тектонических сдвигов и изменений в деятельности ЛДПР не будет.

«Работать будем форсированно, с учетом требований времени. Время непростое. Будем тесно взаимодействовать с правительством, тесно взаимодействовать с другими фракциями в Государственной думе. Фракция настроена на интенсивную работу», — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что конструктивность оппозиции заключается в том, чтобы в непростое время поддержать руководство страны, национальную экономику и социальную сферу.

«Задачи нацелены на улучшение жизни простых людей. Они и есть наши избиратели, они и дают нам оценку, избирают нас в Государственную думу», — сказал новый лидер фракции.

Ранее в этот день Слуцкий был избран новым руководителем ЛДПР в Госдуме. Также на 27 мая высший совет партии назначил проведение внеочередного съезда, на котором будет обсуждаться избрание нового председателя ЛДПР, сообщает телеканал «360».

Накануне депутаты нижней палаты парламента на пленарном заседании приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий политика и экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского в связи со смертью политика.

6 апреля Слуцкий, тогда временно исполняющий обязанности руководителя партии, заявлял, что в течение 40 дней после смерти своего лидера ЛДПР не будет обсуждать никаких вопросов внутрипартийной деятельности. Данная мера касалась кадровых и других вопросов деятельности внутри партии за исключением организации церемоний прощания и похорон Жириновского.

Бывший лидер и основатель ЛДПР Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни, сообщается на сайте kp.ru. Прощание с политиком и похороны состоялись 8 апреля.

На протяжении двух месяцев он боролся с «Омикрон»-штаммом коронавируса. В Минздраве указали, что врачи до последнего боролись за жизнь политика.

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