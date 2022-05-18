Леонид Слуцкий избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий избран новым руководителем ЛДПР в Госдуме. Об этом в среду, 18 мая, сообщил пресс-секретарь фракции Александр Дюпин.

«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — сказал Дюпин.

Также на 27 мая высший совет партии назначил проведение внеочередного съезда, на котором будет обсуждаться избрание нового председателя ЛДПР.

Днем ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий политика и экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского в связи со смертью политика.

Бывший лидер и основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. Прощание с политиком и похороны состоялись 8 апреля.

На протяжении двух месяцев он боролся с «Омикрон»-штаммом коронавируса.