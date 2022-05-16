В ЛДПР назвали дату выборов нового лидера партии

Съезд ЛДПР, на котором будет избран ее новый председатель, пройдет в пятницу, 27 мая. Об этом 16 мая сообщил врио руководителя партийной фракции в Госдуме Леонид Слуцкий.

«Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве», — сказал он журналистам.

В ходе внеочередного съезда будет избран председатель политической силы.

Бывший лидер и основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля на 76-м году жизни. Прощание с политиком состоялось 8 апреля в Колонном зале Дома союзов.

На протяжении двух месяцев он боролся с «Омикрон»-штаммом коронавируса, в ходе которого легкие Жириновского были поражены на 75%. Последние дни в его состоянии наблюдалась отрицательная динамика. Он находился на аппарате ИВЛ.

В больницу он попал 2 февраля.

На траурную церемонию прибыл и президент России Владимир Путин.