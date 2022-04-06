Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни

Скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом в среду, 6 апреля, объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента.

Память Жириновского почтили минутой молчания, отмечает сайт aif.ru.

Политик скончался в результате тяжелой и продолжительной болезни, пишет сайт kp.ru.

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. <…> Он всегда был в гуще событий», — приводит слова Володина телеканал «360».

Он подчеркнул, что историю развития политики в современной России сложно представить без Жириновского. Володин назвал смерть лидера ЛДПР невосполнимой потерей.

В партии заявили, что смерть Жириновского является ударом по всей России и армии сторонников политика.

Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля он был госпитализирован с двусторонней пневмонией на фоне COVID-19, пишет RT.

Прощание с основателем партии ЛДПР пройдет 8 апреля в Колонном зале Дома союзов. Похоронят Жириновского на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уточняет НСН.

Свои соболезнования в связи со смертью Жириновского выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Крым Сергей Аксенов и др. Также соболезнования выразил министр обороны России Сергей Шойгу. Как отмечает телеканал «Звезда», министр назвал Жириновского незаурядным человеком, талантливым, ярким и бескомпромиссным политиком, отдававшим все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов.