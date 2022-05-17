МИД РФ назвал тему ядерного оружия поводом для провокаций Запада

Тема ядерного орудия рассматривается Западом как возможность для провокаций в сферах политики или безопасности. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Тема ядерного оружия для Запада является очередной возможностью для провокаций — информационных, политических, в сфере безопасности», — сказала дипломат в интервью агентству «Белта».

Захарова отметила, что страны, идентифицирующие себя как Западное сообщество, переживают некоторый кризис «солидарности на высоко цивилизованных основах». Единства по ключевым вопросам, о котором они прежде заявляли как о главном преимуществе, больше нет.

«Если жить в парадигме, что весь мир — это и есть 30-40 стран НАТО, Евросоюза и тех, кого к ним примкнули… Удивительно, но сейчас надо говорить именно так — не примкнули изначально самостоятельно, а когда это происходит путем просто какого-то силового давления — насильственное вовлечение в орбиту», — подчеркнула она.

По мнению Захаровой, долгие годы Запад практически втягивает и навязывает будущим членам тех или иных альянсов свои мнения и требования, «но весь мир — это не только эти страны».

«Намного больше стран и государств, которые уже имеют достаточно исторического опыта, даже в новейшей истории, для того, чтобы понять, что происходит. И занять взвешенную позицию, отвечающую и собственным интересам, и работающую на общемировые интересы», — добавила дипломат.

Накануне, 16 мая, МИД РФ в контексте заявления министров иностранных дел стран G7 заявил, что дальнейшее раскручивание антироссийской санкционной истерии не станет стабилизационным фактором для мировой экономики. В ведомстве отметили, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками коллективного Запада.