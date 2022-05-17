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Экс-депутат рады рассказал об убитых СБУ оппозиционерах

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Фото: ТАСС/Ирина Яковлева
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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил 17 мая, что Службы безопасности Украины (СБУ) казнили троих участников движения «Патриоты за Жизнь», стоящих в оппозиции к киевской власти.

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«Официально заявляю, что казнь троих членов антифашисткого движения <...> совершили сотрудники контрразведки Украины. Они находились в Киеве, в конце февраля с ними пропала связь, так как они были задержаны сотрудниками СБУ. Их пытали, а позже они были зверски застрелены в голову теми же контрразведчиками. И это только те, чью судьбу мне удалось узнать», — рассказал Кива в своем Telegram-канале.

Экс-депутат Украины также обвинил президента страны Владимира Зеленского в том, что тот «сознательно устроил бойню украинского народа и утопил его крови».

20 апреля в больнице Мариуполя обнаружили десятки убитых ВСУ мирных жителей. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

6 апреля стало известно, что украинские спецслужбы готовили несколько убийств мирных жителей Черниговской области якобы за «пособничество» российским войскам. По данным источника, 5 апреля гражданин Украины Руслан Б., при общении с неустановленным местным жителем по имени Игорь просил предоставить ему данные «трех-четырех граждан», которых можно застрелить.

1 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что главной причиной жертв среди мирного населения Донбасса по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины.

27 февраля Кива заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. Он указал на то, что Зеленский пытается увеличить количество жертв конфликта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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