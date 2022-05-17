Песков подтвердил приглашение Путина в Турцию

Приглашение президента РФ Владимира Путина на встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом есть. Об этом 17 мая заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот же день турецкие СМИ сообщили о скором визите Путина в страну. Отмечалось, что Эрдоган пригласил главу российского государства на деловую встречу в Турцию на высоком уровне. При этом также во вторник Песков опроверг данные о том, что визит Путина в Анкару состоится именно в ближайшие дни.

«У Владимира Путина действительно есть действующее приглашение посетить Турцию, и он сказал, что обязательно воспользуется этим приглашением. Сроки такого визита будут согласованы, но на ближайшее время пока никаких договоренностей нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что у приглашения не было конкретных сроков.

Ранее, 2 мая, Эрдоган заявил журналистам о планах провести телефонные переговоры с Путиным. Турецкий лидер выразил надежду на то, что в Анкаре или Стамбуле будут реализованы действия, которые помогут урегулировать ситуацию на Украине. При этом конкретная дата разговора лидеров не уточнялась.

Предыдущая беседа Путина и Эрдогана состоялась 28 апреля. Тогда стороны в ходе телефонных переговоров обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе.