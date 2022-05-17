Песков опроверг данные СМИ о скором визите Путина в Анкару

В ближайшие дни визит президента РФ Владимира Путина в Анкару не готовится, соответствующая подготовка не ведется. Об этом 17 мая рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С другой стороны, всё быстро развивается, я ничего не могу исключать. Но то, что я знаю: такой подготовки сейчас нет», — пояснил он.

Ранее в этот день газета Yeni Şafak сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Путина «на деловую встречу на высоком уровне». В связи с этим визит якобы ожидался в ближайшие дни. Отмечалось также, что в Анкару прибудет делегация из России во главе с вице-премьером Александром Новаком. В газете указали, что в ходе поездки российская сторона проведет встречи с турецкими ведомствами и оценит инвестиционные возможности Турции.

Предыдущая беседа Путина и Эрдогана состоялась 28 апреля, стороны обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе.