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Песков опроверг данные СМИ о скором визите Путина в Анкару

Песков: в ближайшие дни визит Путина в Анкару не готовится
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Фото: ТАСС/Константин Завражкин
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В ближайшие дни визит президента РФ Владимира Путина в Анкару не готовится, соответствующая подготовка не ведется. Об этом 17 мая рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«С другой стороны, всё быстро развивается, я ничего не могу исключать. Но то, что я знаю: такой подготовки сейчас нет», — пояснил он.

Ранее в этот день газета Yeni Şafak сообщила, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Путина «на деловую встречу на высоком уровне». В связи с этим визит якобы ожидался в ближайшие дни. Отмечалось также, что в Анкару прибудет делегация из России во главе с вице-премьером Александром Новаком. В газете указали, что в ходе поездки российская сторона проведет встречи с турецкими ведомствами и оценит инвестиционные возможности Турции.

Предыдущая беседа Путина и Эрдогана состоялась 28 апреля, стороны обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе.

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