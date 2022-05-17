Прямой эфир
Мир
В Белом доме сообщили об отсутствии планов визита Байдена на Украину
Мир
В Латвии сообщили о закрытии доступа к памятнику Освободителям Риги до 31 августа
Мир
Пентагон выразил готовность поддержать Швецию и Финляндию до принятия в НАТО
Мир
В Словакии сообщили о задержании экс-главы минюста за пророссийскую позицию
Мир
Представитель НМ ЛНР сообщил об обстреле российских журналистов
Мир
СК РФ запросит данные о провокации националистов под Краматорском
Мир
Украинские боевики преследуют жителей Одессы за вызовы на номера РФ
Мир
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Общество
Летние детские лагеря в России откроются 1 июня
Мир
Глава МИД Венгрии запросил у ЕС миллиарды за отказ от российской нефти
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве

В Белом доме сообщили об отсутствии планов визита Байдена на Украину

0
Белый дом
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В планах Вашингтона пока отсутствует визит президента США Джо Байдена на Украину. Об этом в понедельник, 16 мая, в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Освобождая Донбасс: войска России и ЛНР ведут бои в районе Северодонецка
В результате наступления создана угроза окружения последнего узла обороны ВСУ в Луганской республике

«Знаю, что он, разумеется, хочет посетить Украину в будущем. Однако совершенно нет планов ехать. Точнее, нет на данном этапе», — отметила она, отвечая на вопрос, имеются ли подвижки в вопросе организации визита американского лидера на Украину. Трансляция велась в Twitter американской администрации.

Ранее, 9 мая, о желании Байдена посетить Украину, но отсутствии таких планов сообщала действующий на тот момент пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, она отметила, что поездка первой леди США Джилл Байден на Украину и потенциально возможный визит американского президента на украинскую территорию «несколько различаются».

8 мая Джилл Байден прибыла с необъявленным визитом на Украину. В украинском Ужгороде она пробыла менее двух часов в рамках поездки в Европу.

1 мая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже издание Global Times передало мнение китайских аналитиков, которые назвали ее визит показателем наличия у администрации американского президента Джо Байдена желания максимизировать поддержку Украине, тем самым и дальше затягивая конфликт вокруг страны, чтобы спровоцировать Россию.

Ранее, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега должен приехать на Украину. При этом двумя днями ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что визит Байдена в Киев не планируется.

Как написал Global Times, отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Киев можно расценить как ограниченность возможностей США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022