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В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев

Псаки: поездка Байдена на Украину не планируется
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Поездка президента США Джо Байдена на Украину не планируется. Так 15 апреля в Белом доме пояснили «готовность» американского лидера совершить визит в Киев.

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«Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон — ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США», — пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в выпуске подкаста Pod Save America.

Однако, по ее словам, Байден «готов ко всему», в том числе и к поездке на Украину, но пока речи об этом не идет.

О готовности лично поехать в Киев Байден заявил 14 апреля. Глава Белого дома провел встречу с журналистами перед посадкой на президентский борт, в ходе беседы он сказал, что работает со своей командой и в настоящее время еще принимает решение, следует ли ему отправить на Украину какого-либо высокопоставленного члена американской администрации. Байдена спросили, кого он мог бы отправить на Украину. Тогда президент в шутку спросил журналистку, готова ли она поехать в Киев. Она согласилась и в ответ спросила лидера США, готов ли он ехать в Киев, на что получила уверенное «да».

Днем ранее Байден в ходе очередного выступления перепутал Украину с Китаем. Американский лидер оговорился, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

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