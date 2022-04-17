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Зеленский посоветовал Байдену приехать на Украину

Зеленский заявил, что рассчитывает на визит президента США Байдена в Киев
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Джо Байден должен приехать на Украину. Об этом он сказал в воскресенье, 17 апреля, в интервью телекомпании CNN.

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«Конечно, это его решение, которое будет приниматься в зависимости от ситуации с безопасностью. Но я думаю, что он, будучи лидерам США, должен приехать сюда и увидеть всё своими глазами», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, хочет ли он, чтобы Байден посетил Украину.

Ранее, 15 апреля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что визит Байдена в Киев не планируется. Она отметила, что президент США готов ко всему, в том числе и к поездке на Украину, но пока речи об этом не идет.

До этого, 14 апреля, Байден заявил о готовности лично поехать в Киев. Во время общения с журналистами перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд американского лидера спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в украинскую столицу. Байден ответил, что решение на этот счет пока не принято. Президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. Тогда он в шутку спросил журналистку, готова ли она поехать в Киев. Она согласилась и в ответ спросила лидера США, готов ли он ехать в Киев, на что получила утвердительный ответ: «Да».

Накануне газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране. Окончательное решение об этом еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль назывались Байден и вице-президент США Камала Харрис. Однако, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.

При этом, днем ранее Байден в ходе очередного выступления перепутал Украину с Китаем. Американский лидер оговорился, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

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