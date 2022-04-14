Байден заявил о готовности лично поехать в Киев

Президент США Джо Байден 14 апреля заявил, что готов лично поехать в Киев.

Во время общения с журналистами перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд американского лидера спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в украинскую столицу.

Байден ответил, что решение на этот счет пока не принято. Президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль.

«Вы готовы поехать?» — спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он утвердительно ответил: «Да».

Накануне газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране. Окончательное решение об этом еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль назывались Байден и вице-президент США Камала Харрис. Однако, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.

Тогда же Киев посетили президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В то же время Байден перепутал Украину с Китаем во время своего выступления в штате Айова. Американский лидер оговорился, когда заявлял о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

Днем ранее немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент ФРГ поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной политики кабмина Германии к России.

9 апреля Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве. Британский премьер сообщил, что Великобритания готовит новый пакет финансовой и военной помощи для Украины.

17 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента США Джо Байдена, а также канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров стран Евросоюза (ЕС) приехать на Украину.

15 марта в Киеве прошла встреча Зеленского с премьер-министром Польши, главой кабмина Чехии Петром Фиалой и председателем правительства Словении Янезом Яншой. На переговорах, в частности, обсуждались вопросы вооружений и эвакуации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».