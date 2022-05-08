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Первая леди США Джилл Байден посетила украинский Ужгород

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Фото: REUTERS/Susan Walsh
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Первая леди США Джилл Байден прибыла с необъявленным визитом на территорию Украины. Об этом 8 мая сообщили в Белом Доме.

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Отмечается, что она посетила украинский Ужгород, в котором пробыла менее двух часов, в рамках поездки в Европу.

Помимо этого, Байден встретилась во время поездки с супругой президента Украины Еленой Зеленской, кортеж американской первой леди уже пересек границу и выехал на территорию Словакии.

1 мая президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ее недавний визит в Киев, где она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представитель демократической партии Пелоси заверила Киев в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».

При этом, китайские аналитики посчитали этот визит свидетельством желания властей США затянуть конфликт вокруг Украины, чтобы спровоцировать Россию. В статье издания Global Times также говорится, что последующая максимизация поддержки Киева со стороны Вашингтона может привести к дальнейшей эскалации.

США, как и другие страны Запада, продолжают активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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