Китайские аналитики заявляют, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Киев указывает на желание администрации американского президента Джо Байдена максимизировать поддержку Украине, тем самым и дальше затягивая конфликт вокруг страны, чтобы спровоцировать Россию. Об этом сообщает издание Global Times.

Пелоси и члены делегации Конгресса встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 мая. Нэнси Пелоси – самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Украину с начала спецоперации по защите Донбасса. Ее визит и помощь США Украине, вероятно, приведут к дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Эксперт по международным отношениям и научный сотрудник Китайской академии общественных наук Лю Сян в комментарии Global Times в контексте этой встречи напомнила слова министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, отмечавшего, что Соединенные Штаты Америки и другие западные государства, подконтрольные им, намеренно затягивают спецоперацию Вооруженных сил России. По мнению Шойгу, они намерены воевать «до последнего украинца». Лю Сян также выразила опасения, что конфликт может перекинуться и на соседние страны.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что направил в Конгресс запрос о выделении дополнительного финансирования в размере 33 млрд долларов на «беспрецедентную помощь» Украине в сферах обороны, безопасности и на гуманитарную поддержку. Также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой перспективы возвращения американских дипломатов в Киев.

В тот же день представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что поставляемое Украине западное оружие может попасть в руки террористов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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