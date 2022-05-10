Псаки рассказала об отсутствии планов у Байдена посетить Украину

Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину, однако на данный момент такая поездка не планируется. Об этом заявила в понедельник, 9 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В настоящее время поездка не планируется. Но, опять же, он хотел бы поехать на Украину», — сказала она на регулярном брифинге.

Кроме того, Псаки отметила, что поездка первой леди США Джилл Байден на Украину и потенциально возможный визит американского президента на украинскую территорию «несколько различаются».

О том, что Джилл Байден прибыла с необъявленным визитом на Украину, в Белом доме сообщили накануне. В украинском Ужгороде она пробыла менее двух часов в рамках поездки в Европу.

1 мая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позже издание Global Times передало мнение китайских аналитиков, которые назвали ее визит показателем наличия у администрации американского президента Джо Байдена желания максимизировать поддержку Украине, тем самым и дальше затягивая конфликт вокруг страны, чтобы спровоцировать Россию.

Ранее, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега должен приехать на Украину. При этом двумя днями ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что визит Байдена в Киев не планируется.

Как написал Global Times, отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Киев можно расценить как ограниченность возможностей США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».