Байден обсудил со спикером палаты представителей Пелоси ее визит в Киев

Президент США Джо Байден обсудил со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси ее недавний визит в Киев, где она встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленском. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает представитель Белого дома.

«Президент Байден сегодня переговорил со спикером Пелоси после ее возвращения в Польшу, чтобы обсудить ее визит на Украину и встречу с президентом Зеленским», — говорится в сообщении.

Представитель демократической партии Пелоси совместно с группой американских законодателей нанесла визит в украинскую столицу ранее в этот день.

Сообщается, что спикер палаты представителей, а также американская делегация заверили украинскую сторону в том, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».

Также в воскресенье член палаты представителей Адам Кинзингер, республиканец от штата Иллинойс внес в конгресс США на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских военных для защиты Украины в том случае, если Россия начнет применять там оружие массового уничтожения. Указывается, что случае одобрения его инициативы американский лидер сможет «использовать силы Соединенных Штатов для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой перспективы возвращения американских дипломатов в Киев и новый пакет помощи на сумму в $33 млрд.

Днем ранее Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн. для новой помощи понадобится решение конгресса.

В этот же день Пентагон опубликовал видео с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам. Отмечается, что в актуальный пакет помощи Киеву входят 200 подобных машин, которые состоят на вооружении США и их союзников еще с 1960-х годов.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина могли бы уже достичь значительных результатов на переговорах, если бы Киев не поменял позицию по указаниям США и Великобритании.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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