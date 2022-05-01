В Конгресс внесли резолюцию о привлечении военнослужащих США для защиты Украины

В Конгресс США внесен на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских военных для защиты Украины в том случае, если Россия начнет применять там оружие массового уничтожения. Проект внесен 1 мая членом палаты представителей Адамом Кинзингером, республиканцем от штата Иллинойс.

«Побеседовав с госсекретарем Блинкеном и выслушав его серьезную озабоченность насчет возможности применения (президентом РФ) Путиным химического оружия, я уверен, США продемонстрируют мировому сообществу, что не потерпят бессмысленного насилия», — прокомментировал журналистам Кинзингер.

Как указал республиканец в пояснительной записке к проекту, в случае одобрения его инициативы президент США Джо Байден сможет «использовать силы Соединенных Штатов для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

«Мы должны встать на защиту человечества — и сделать это вместе с нашими союзниками», — подчеркнул законодатель.

До сих пор администрация Джо Байдена решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих, объясняя это тем, что подобный сценарий спровоцировал бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.

13 апреля Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

К тому же озабоченности по поводу применения на Украине химического оружия в отношении США имеет как раз Россия. Как заявил 30 апреля директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, РФ направит приглашение ряду американских официальных лиц, в том числе заместителю государственного секретаря США Виктории Нуланд, на заседание парламентской комиссии Госдумы по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

7 марта Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Заказчиком работ, по данным ведомства, является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

На следующий день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть некие «биологические исследовательские объекты». Она выразила озабоченность тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль.

10 марта в Минобороны РФ заявили, что целью финансируемых США биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов с помощью птиц, мигрирующих между Россией и Украиной. После чего 22 марта Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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