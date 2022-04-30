Россия пригласит Нуланд как свидетеля по теме биолабораторий на Украине

Россия направит приглашение ряду американских официальных лиц, в том числе заместителю государственного секретаря США Виктории Нуланд, на заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом 30 апреля заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Приглашение американских официальных лиц и представителей компаний, имеющих отношение к военно-биологической деятельности, осуществлявшейся в биолабораториях на Украине при содействии США, готовится к отправке. В частности, в качестве одного из свидетелей на заседание парламентской комиссии Федерального собрания Российской Федерации по расследованию такой активности планируется позвать старшую замгоссекретаря США Викторию Нуланд», — цитирует его ТАСС.

7 марта Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Заказчиком работ, по данным ведомства, является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

На следующий день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть некие «биологические исследовательские объекты». Она выразила озабоченность тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль.

10 марта в Минобороны РФ заявили, что целью финансируемых США биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов с помощью птиц, мигрирующих между Россией и Украиной. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что найденные материалы подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

22 марта Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий.