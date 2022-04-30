Прямой эфир

Россия пригласит Нуланд как свидетеля по теме биолабораторий на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия направит приглашение ряду американских официальных лиц, в том числе заместителю государственного секретаря США Виктории Нуланд, на заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом 30 апреля заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Аргументы по фактам: ГД изучила данные о биолабораториях на Украине
Какие проекты разрабатывались под контролем США в соседней стране

«Приглашение американских официальных лиц и представителей компаний, имеющих отношение к военно-биологической деятельности, осуществлявшейся в биолабораториях на Украине при содействии США, готовится к отправке. В частности, в качестве одного из свидетелей на заседание парламентской комиссии Федерального собрания Российской Федерации по расследованию такой активности планируется позвать старшую замгоссекретаря США Викторию Нуланд», — цитирует его ТАСС.

7 марта Минобороны России рассказало о формировании на Украине сети более чем из 30 биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Заказчиком работ, по данным ведомства, является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы.

На следующий день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть некие «биологические исследовательские объекты». Она выразила озабоченность тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль.

10 марта в Минобороны РФ заявили, что целью финансируемых США биологических исследований на Украине было создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов с помощью птиц, мигрирующих между Россией и Украиной. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов сообщил, что найденные материалы подтверждают ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

22 марта Госдума приняла постановление о поддержке инициативы о проведении парламентского расследования работы на Украине биологических лабораторий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022