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Блинкен и Кулеба обсудили возвращение дипломатов США на Украину

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой перспективы возвращения американских дипломатов в Киев и новый пакет помощи на сумму в $33 млрд. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил госдепартамент.

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«Госсекретарь представил дополнительную информацию о планах возвращения дипломатов США на Украину, в том числе о предварительных визитах во Львов на этой неделе и намерении вернуться в Киев, как только это станет возможным», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что политики обсудили администрации конгрессу о выделение $33 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Накануне Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн.

Ранее, 28 апреля, стало известно, что американский лидер планирует дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины. Отмечалось, что запрашиваемый пакет помощи Киеву будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам.

26 апреля представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что сотрудники посольства США на Украине впервые с 24 февраля посетили Львов.

До этого, 15 апреля, Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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