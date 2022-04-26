Госдепартамент подтвердил посещение Львова дипломатами США

Представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что сотрудники посольства США на Украине впервые с 24 февраля посетили Львов. Об этом он заявил во вторник, 26 апреля, на брифинге.

«Я могу подтвердить, что заместитель главы миссии и сотрудники посольства сегодня посетили Львов, где продолжили сотрудничество с украинскими партнерами», — сказал он.

При этом Прайс не уточнил, вернулись ли сотрудники посольства к работе во Львове на постоянной основе.

«Они будут ездить во Львов днем. Сегодня состоялась первая поездка», — пояснил представитель Госдепартамента в ответ на уточняющий вопрос.

Прайс также добавил, что США ускоряют усилия по возвращению дипломатов в Киев.

Накануне, 25 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявили о возможности возвращения дипломатов США в Киев «на этой неделе».

В ходе встречи американские представители уведомили украинского лидера о том, что в скором времени президент США Джо Байден объявит о назначении нового посла США на Украине и о возобновлении работы американского посольства в Киеве.

13 апреля пресс-секретарь администрации США Джен Псаки рассказала, что что в Белом доме стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине, но пока только оценивают безопасность возвращения диппредставительства.

14 февраля США рекомендовали сотрудникам посольства в Киеве срочно покинуть его. Белый дом заявил, что у американцев есть менее 24–48 часов, чтобы выбраться с территории Украины. С воскресенья, 13 февраля, консульские услуги в посольстве Киева были приостановлены.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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