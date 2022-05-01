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Пентагон показал передаваемые Украине бронетранспортеры М113

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Пентагон в субботу, 30 апреля, опубликовал видео с бронетранспортерами M113, которые американские военные готовят к передаче украинским войскам.

«Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортеры М113 на автотранспортерах», — говорится в пояснении к ролику.

Отмечается, что в актуальный пакет помощи Киеву входят 200 подобных машин, которые состоят на вооружении США и их союзников еще с 60-х годов.

По сообщениям СМИ, бронетранспортеры были взяты из наличия национальной гвардии нескольких американских штатов.

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