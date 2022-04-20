Прямой эфир
Сюжет:

В КНР объяснили отказ Байдена посетить Киев ограниченностью возможностей США

Global Times: отказ Байдена поехать в Киев демонстрирует ограниченность возможностей США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Киев и отправить на Украину американских военных можно расценить как ограниченность возможностей США. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила китайская газета Global Times.

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — отмечается в материале.

Газета также отметила, что нерешительность Вашингтона доказывает корыстность его целей.

«Мыльная опера» с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о «поддержке Украины» не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли», — написано в материале.

Ранее, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега должен приехать на Украину. 15 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что визит Байдена в Киев не планируется. Она отметила, что президент США готов ко всему, в том числе и к поездке на Украину, но пока речи об этом не идет. До этого, 14 апреля, американский лидер заявил о готовности лично поехать в Киев.

Накануне газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022