В КНР объяснили отказ Байдена посетить Киев ограниченностью возможностей США

Отказ президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетить Киев и отправить на Украину американских военных можно расценить как ограниченность возможностей США. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила китайская газета Global Times.

«Тот факт, что Байден решил не отправлять войска на Украину и отказался от идеи посетить Киев, во многом демонстрирует ограниченность возможностей США участвовать в конфликте. В такой ситуации Украина лишается своих козырей», — отмечается в материале.

Газета также отметила, что нерешительность Вашингтона доказывает корыстность его целей.

«Мыльная опера» с возможной поездкой Байдена в Киев показывает, что заявления США о «поддержке Украины» не более чем игра с использованием украинской стороны ради военной прибыли», — написано в материале.

Ранее, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега должен приехать на Украину. 15 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что визит Байдена в Киев не планируется. Она отметила, что президент США готов ко всему, в том числе и к поездке на Украину, но пока речи об этом не идет. До этого, 14 апреля, американский лидер заявил о готовности лично поехать в Киев.

Накануне газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».