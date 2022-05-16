Населению Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи

Из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи, сообщило 16 мая Министерство обороны РФ.

Как сообщило ведомство, казаки Терского казачьего войска передали 55 т продовольствия и предметов первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

«В состав наборов вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены и товары первой необходимости», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что гуманитарную помощь сопровождали российские военнослужащие.

Среди тех, кто обязательно получает продуктовые наборы, — многодетные семьи и пенсионеры, подчеркнули в министерстве.

Ранее, 15 мая, корреспондент «Известий» Александр Морозов рассказал, что российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в населенный пункт Луганской Народной Республики (ЛНР). В свою очередь, местные жители выразили благодарность служащим ВС РФ.

Накануне, 14 мая, российские военные оказали медицинскую помощь и предоставили более 50 т гумпомощи мирным жителям Харьковской области. Также в населенные пункты региона было доставлено дизельное топливо, которое распределили по социально важным объектам.

5 мая сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики. В рамках поддержки населения региона они передали около 10 т продуктов и предметов гигиены муниципальным учреждениям.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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