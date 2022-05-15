Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям ЛНР

Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз в населенный пункт Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Первыми гуманитарную помощь получили женщины с детьми, пожилые люди и беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, мясные и рыбные консервы. Также нуждающимся были предоставлены средства личной гигиены, детское питание и подгузники.

«Мы едем по освобожденным населённым пунктам, в которых очень сложная обстановка с продовольствием, люди нуждаются в продуктах первой необходимости», — отметил представитель гуманитарно-координационного центра Алексей и добавил, что гуманитарные акции проводятся регулярно.

В свою очередь, местные жители выразили благодарность служащим ВС РФ.

«Что было в Рубежном? Там война была, большая война. <...>. Стреляли через нас прям, через дворы. До 13 числа стреляли, а 13 числа говорю дочке — беги за мной. И мы в итоге приехали сюда. Здесь дают гуманитарную помощь», — поделился своей историей один из беженцев Тарас.

Отмечается, что координационный штаб по гуманитарному реагированию, созданный при поддержке Минобороны РФ, работает в круглосуточном режиме для оказания необходимой помощи, а также обеспечения безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Накануне, 14 мая, российские военные оказали медицинскую помощь и предоставили более 50 тонн гумпомощи мирным жителям Харьковской области. Также в населенные пункты региона было доставлено дизельное топливо, которое распределили по социально важным объектам.

Ранее, 5 мая, сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил РФ продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Луганской Народной Республики (ЛНР). В рамках поддержки населения региона они передали около 10 т продуктов и предметов гигиены муниципальным учреждениям.

29 марта стало известно, что Россия доставила на Украину почти 16, 5 тыс. т гуманитарной помощи со 2 марта.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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