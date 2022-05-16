Еще две страны обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок

Представители Азербайджана и Грузии обвинили организаторов «Евровидения-2022» в подмене оценок. Так, обе страны настаивают, что отдали максимальные 12 баллов Украине, а не Великобритании, как было объявлено.

Как сообщает портал 1news.az, организаторы конкурса сослались на технические неполадки с выходом в эфир и объявили неправильные оценки. В итоге максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания (в итоге она заняла второе место), а не украинские музыканты.

Телеведущая Нармин Салманова, которая должна была объявить решение судей, считает, что никаких неполадок не было. Она подчеркнула, что азербайджанский вещатель инициировал разбирательство по этому поводу.

Похожее обвинение выдвинул общественный вещатель Грузии. Портал «Новости-Грузия» передает, что национальное жюри страны также поставило максимальный балл Украине, однако в таблице с оценками 12 баллов от Грузии получила Великобритания.

Отмечается, что грузинский представитель, как и азербайджанский, не смог объявить результаты, так как представитель Европейского вещательного союза (EBU) вновь сослался на неполадки.

Ранее глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что организаторы международного конкурса «Евровидение-2022» изменили оценки румынского жюри в пользу Украины.

По ее словам, изначально 12 баллов были отданы исполнителям из Молдавии, однако во время оглашения результатов выяснилось, что организаторы конкурса аннулировали результаты на основании якобы манипулирования голосами и отдали высшую оценку украинцам.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение» прошел в ночь на 15 мая. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» по результатам зрительского голосования стала победителем. С победой коллектив поздравили украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как отметил политолог Владимир Шаповалов «Известиям», победа украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение» лишний раз доказала его политизированность. После окончания холодной войны Запад через эту площадку продвигает нужные ему ценности либо необходимые политические силы, уточнил он.

Кроме того, 15 мая стало известно, что социальные сети Facebook и Instagram (принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заблокировали для россиян доступ к песне украинской хип-хоп-группы Kalush Orchestra «Стефания».

До этого, 3 мая, исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут и проголосовать за участников «Евровидения» в Турине. По его словам, голосовать могут только страны, принимающие участие.

В конце февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».