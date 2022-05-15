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Политолог назвал «псевдодемократией Европы» победу Украины на «Евровидении»

Политолог Шаповалов назвал «псевдодемократией Европы» победу Украины на «Евровидении»
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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Победа украинской группы Kalush Orchestra на музыкальном конкурсе «Евровидение» лишний раз доказала его политизированность. Об этом в воскресенье, 15 мая, заявил «Известиям» политолог Владимир Шаповалов.

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«Евровидение идет в русле антироссийской пропаганды, которую сейчас проводит Запад. Это называется «отмена России». Фактически запрет гражданам России участвовать в Евровидении в качестве зрителей и участников голосования. Это явное стремление Европы сформировать железный занавес и исключить Россию из «цивилизованного мира», которым Запад себя называет», — пояснил эксперт.

По его мнению, политизированность «Евровидения» начала проглядываться после окончания Холодной войны. С тех пор Запад через эту площадку продвигает нужные ему ценности, либо необходимые политические силы. Такой, по словам Шаповалова, была победа Украины на этом же конкурсе в 2004 году.

В ночь на 15 мая украинская группа Kalush Orchestra по результатам зрительского голосования стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2022». Их уже успели поздравить украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

При этом украинцы нарушили правила конкурса, когда начали продвигать политические лозунги на сцене. После этого организаторы «Евровидения» не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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